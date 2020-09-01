Родственники погибшего в ДТП Захарова вернули Ефремову деньги

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, вернули артисту деньги, которые он перевел на их счета в качестве компенсации.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского. По словам правозащитника, речь идет о 200 тысячах, которые получили сыновья, брат и вдова Захарова.

"Вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно", – говорится в сообщении.

Не отказался от компенсации лишь старший сын погибшего, который подал в суд иск на 7,5 млн рублей. Однако после того, как он получил от Ефремова перевод на 200 тысяч рублей, уменьшил исковое требование ровно на эту сумму и теперь требует у Ефремова 7,3 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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