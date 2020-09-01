Родственники погибшего в ДТП Захарова вернули Ефремову деньги. iz.ru.
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, вернули артисту деньги, которые он перевел на их счета в качестве компенсации.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского. По словам правозащитника, речь идет о 200 тысячах, которые получили сыновья, брат и вдова Захарова.
"Вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно", – говорится в сообщении.
Не отказался от компенсации лишь старший сын погибшего, который подал в суд иск на 7,5 млн рублей. Однако после того, как он получил от Ефремова перевод на 200 тысяч рублей, уменьшил исковое требование ровно на эту сумму и теперь требует у Ефремова 7,3 млн рублей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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