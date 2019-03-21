"Родители хоронят детей": Киркорова засняли на похоронах Началовой

Российский музыкант Филипп Киркоров посетил похороны певицы Юлии Началовой, которая скончалась после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта. Журналистам удалось взять у него комментарий и узнать, что он чувствует.

"То, что у меня сейчас в голове - это, что переживают родители. Это страшное горе, когда родители хоронят детей. А когда это такие дети, когда вся страна любовалась, слушала ее песни...", - сказал Киркоров. Видео с речью артиста опубликовал канал "360".

"Я не буду говорить о том, что чувствую я, поскольку это вполне объяснимо. Это беда, когда знаешь человека, дружишь с ним. хоть и не так часто, как хотелось. Но в силу профессии было бесконечное восхищение и уважение к этой девочке красивой, талантливой и очень доброй, которая жила музыкой и светилась, когда пела", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 38-летняя Юлия Началова последние дни своей жизни пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта сообщили о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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