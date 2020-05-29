Родители "Холостяка" Михайлюка раскрыли подробности его прошлых отношений

Родители главного героя десятого сезона шоу "Холостяк" Максима Михайлюка раскрыли подробности предыдущих отношений своего сына.

Их комментарии были опубликованы на сайте телеканала "СТБ". По словам мамы Михайлюка, Максим был счастлив в прошлых отношениях. Он очень любил свою девушку и даже собирался сделать ей предложение. Поэтому ему было очень тяжело, когда они расстались.

"Отношения у него были длительные, 5 лет. Они с девушкой жили отдельно как семья в своем доме. Он купил кольцо, познакомил нас. Я вообще думала, что это не мой сын. У него горели глаза. Он действительно любил эту девушку. Разрыв был очень болезненным", – рассказала мама Холостяка.

В свою очередь отец Максима заявил, что возможно именно пережитое расставание подтолкнуло его к участию в шоу "Холостяк".

"Расставание было очень волнительным для него. Возможно, это подтолкнуло Максима к тому, чтобы принять участие в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь. Я считаю, что ее можно найти и нужно находить, иначе нет смысла в жизни", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он был изображен вместе со своей семьей.