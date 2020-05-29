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29 мая • обновлено в 17:04
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Родители "Холостяка" Михайлюка раскрыли подробности его прошлых отношений

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Родители главного героя десятого сезона шоу "Холостяк" Максима Михайлюка раскрыли подробности предыдущих отношений своего сына.

Их комментарии были опубликованы на сайте телеканала "СТБ". По словам мамы Михайлюка, Максим был счастлив в прошлых отношениях. Он очень любил свою девушку и даже собирался сделать ей предложение. Поэтому ему было очень тяжело, когда они расстались.

Родители "Холостяка" Михайлюка раскрыли подробности его прошлых отношений

"Отношения у него были длительные, 5 лет. Они с девушкой жили отдельно как семья в своем доме. Он купил кольцо, познакомил нас. Я вообще думала, что это не мой сын. У него горели глаза. Он действительно любил эту девушку. Разрыв был очень болезненным", – рассказала мама Холостяка.

В свою очередь отец Максима заявил, что возможно именно пережитое расставание подтолкнуло его к участию в шоу "Холостяк".

Родители "Холостяка" Михайлюка раскрыли подробности его прошлых отношений

"Расставание было очень волнительным для него. Возможно, это подтолкнуло Максима к тому, чтобы принять участие в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь. Я считаю, что ее можно найти и нужно находить, иначе нет смысла в жизни", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он был изображен вместе со своей семьей.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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