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"Родители думали, что меня изнасилуют": звезда "Школы" сделал откровенное признание

6.3т Читать материал на украинском

Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актер Даня Вегас рассказал, что родители не одобряли его выбор профессии.

Так, подробностями он поделился в интервью программы "Папин Блог", которая выходит на YouTube (видео смотрите ниже).

"Родители говорили, что если я стану актером, меня в этой профессии убьют, изнасилуют или вообще заберут на органы. Были категорически против того, чтобы я становился актером. Отговаривали", — рассказал Вегас.

"Родители думали, что меня изнасилуют": звезда "Школы" сделал откровенное признание

Даня Вегас

Фото из Instagram

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Также он отметил, что имеет такой характер, когда ничьи слова не помешают ему что-то сделать. Однако, если бы его поддерживали родители, то было бы гораздо лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы похвасталась точеной фигурой в белье.

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Место
Украина
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