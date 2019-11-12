Они лучше Молочного: топ-5 украинских актрис, которые отказываются ездить в Россию

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе многие украинские звезды изменили свое отношение к России и отказываются ездить туда на гастроли. Их не завлечь туда даже высокими гонорарами.

Впрочем, есть и обратные примеры. К примеру звезда украинского Сomedy Club Андрей Молочный уехал в Россию и заявил, что по Киеву "бродят толпы фашистов".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям топ-5 украинских актрис, которые на сегодняшний день отказываются ездить в Россию.

Ада Роговцева

Ада Роговцева фото: АТR

Народная артистка УССР и СССР, Герой Украины Ада Роговцева больше не снимается в России – она отклоняет даже самые заманчивые предложения о съемках. 82-летняя Роговцева известна тем, что активно помогает украинским бойцам в зоне ООС и выступает для них с концертами. Она также собрала 52 тысячи гривен на лечение раненых, за что в сентябре 2015 года в России против нее было возбуждено уголовное дело. Ада Роговцева объявлена в России персоной нон-грата.

Римма Зюбина

Римма Зюбина фото: facebook.com/z.rimma.z

Украинская актриса и телеведущая Римма Зюбина после аннексии Россией Крыма принципиально отказывается участвовать в российских проектах. 48-летняя звезда фильма "Гнездо горлицы" отвергает все предложения о съемках и в Украине, если проект планируется к показу в России. Актриса занимается волонтерством, на волонтерских началах она играет спектакли в Луганском украинском музыкально-драматическом театре, который с оккупированной территории переехал в Северодонецк.

Ирма Витовская

Ирма Витовская фото: Tv.ua

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская после событий 2014 года отказалась от сотрудничества с кинопроизводителями из России. "Война – это не дружба между народами. Не мы взяли Ростов или Воронеж ... У творческого человека должна быть сознательная гражданская позиция. ... Афиши российских артистов на месте расстрела наших ребят меня унижают", – как-то сказала она.

Ольга Сумская

Ольга Сумская фото: facebook.com/osumska

Украинская актриса Ольга Сумская после оккупации Крыма и войны на Донбасе не снимается в российском кино. По словам 53-летней актрисы, с коллегами из России она общается только в Facebook, иногда говорит по телефону. "Часто зовут в российскую антрепризу (частное театральное или иное зрелищное предприятие, – ред.), и, понятное дело, я категорически отказываюсь", – сказала Ольга Сумская в 2018 году.

Анна Кошмал

Анна Кошмал фото: facebook.com/anna.smorkovkina.33

25-летняя Анна Кошмал стала известной благодаря скандальному сериалу "Сваты", который пользуется популярностью в России. Несмотря на огромное количество предложений о съемках в России, Анна Кошмал последовательно отказывается принимать в них участие. По словам актрисы, она не хочет подводить свою страну и считает, что сейчас не самое лучшее время для поездок в Россию.

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