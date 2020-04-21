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21 апреля • обновлено в 22:25
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Родилась двойня: солист ТНМК во второй раз стал отцом

1.1т
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Участник известной украинской хип-хоп группы "ТНМК" Александр Сидоренко, больше известный как Фоззи, во второй раз стал отцом.

У артиста родилась двойня. Об этом Сидоренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Родилась двойня: солист ТНМК во второй раз стал отцом
"У нас с Полиной две новости. Две хорошие новости", - подписал он снимок из роддома.
Родилась двойня: солист ТНМК во второй раз стал отцом

О личной жизни 46-летнего Сидоренко известно немногое: он не афиширует свои отношения и не показывает журналистам супругу и старшую дочь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница юмористического проекта "Женский Квартал" производства студии "Квартал 95" Вера Кекелия, которая готовится впервые стать мамой, рассказала о том, как проходит ее беременность.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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