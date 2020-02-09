Играл в "Коломбо": в США скончался известный голливудский актер

Американский актер Роберт Конрад умер в субботу, 8 февраля, в возрасте 84 лет.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя семьи Конрада Джеффа Балларда.

По его словам, актер умер от сердечной недостаточности в Малибу (штат Калифорния, США), чуть менее чем за месяц до 85-летия.

"Он прожил удивительно долгую жизнь, и хотя семья скорбит по его смерти, он всегда будет жить в их сердцах", – сказал Баллард.

Роберт Конрад умер в США Page Six

Роберт Конрад умер в США Teller Report

Роберт Конрад родился в Чикаго в 1935 году. Оба его родителя были на тот момент несовершеннолетними: отцу исполнилось 16 лет, а матери – 15.

В 15 лет он бросил школу и начал самостоятельную жизнь. После нескольких лет работы американец поступил в Северо-Западный университет, где изучал актерское мастерство, а затем стал выступать на сцене Чикагского театра. Роберт также учился вокалу.

В 1957 году Конрад перебрался в Голливуд и начал сниматься в эпизодических ролях в кино и на телевидении. Он подписал контракт с Warner Bros. как актер и как певец и выпустил несколько успешных хитов под псевдонимом Боб Конрад.

В 1965 году Роберт получил одну из главных ролей в сериале "Дикий дикий Запад".

Роберт Конрад в роли Джеймса Т. Уэста в "Диком диком Западе" CNN

Он снялся в 70 фильмах и сериалах, в том числе "Бандиты", "Коломбо", "Блеяние черной овцы" (за эту роль он удостоился номинации на "Золотой глобус"), "Внезапная смерть", "Ковбой-самурай", "Подарок на Рождество", "Белый ужас", "Ходячие трупы".

Конрад в сериале "Блеяние черной овцы" в роли майора Грега "Паппи" NBC

В двух браках у Конрада родились восемь детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

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