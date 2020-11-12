Роберт де Ниро высказался о выборах США и сравнил Трампа с Гитлером и Муссолини

Голливудский актер Роберт де Ниро выразил недоумение в связи с тем, что более 71 миллиона американцев проголосовали на выборах президента за Дональда Трампа. Он также сравнил его с диктаторами ХХ века – Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.

Так, 77-летняя знаменитость обвинил 45-го президента США в попытках подражать диктаторам, которые думали только о "величии" вместо того, чтобы направлять страну на правильный путь. Об этом сообщает издание Fox News.

"Это тот же сценарий, что у Гитлера и Муссолини. Вот что они собираются сделать для народа: вернуть Германии былое величие, вернуть Италии былое величие, вернуть Америке былое величие. Все это апеллирует к худшим решениям, к ослаблению общества и это вместо того, чтобы вести его, направлять и быть кем-то, на кого они могут равняться... А когда общественность не права, они должны быть там, чтобы совершать правильные поступки и показывать им пример. А если нет, то мы будем там, где мы есть сегодня", – отметил Роберт де Ниро.

Роберт де Ниро pagesix.com

Актер также выразил надежду на то, что новый президент Джо Байден принесет стране спокойствие.

"Слава Богу, мы от этого избавились и страна пойдет другим путем с Байденом... Он отправит нас в спокойные воды", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство 45-м президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время вручения премии Tony Awards, которое состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.