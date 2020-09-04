Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel

Американский актер Роберт Дауни-младший, полюбившийся фанатам киновселенной Marvel в роли Железного человека, заявил об окончании всех проектов со студией.

Информацию о том, что он больше не будет появляться в фильмах, Дауни подтвердил в подкасте SmartLess.

На вопрос ведущего о том, на какой стадии находятся его проекты с Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".

Ранее ходили слухи, что Дауни может вернуться к роли Железного человека в фильме "Черная вдова", который выйдет в прокат в ноябре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, съемки фильма "Бэтмен" снова приостановили из-за COVID-19 у одного из актеров. Согласно сообщениям американских СМИ, коронавирусом заразился Роберт Паттинсон.