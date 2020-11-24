Ризатдинова заявила, что хотела покончить жизнь самоубийством

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастке Анна Ризатдинова откровенно рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством.

Ее приходилось жить нелегко. Ради спортивной карьеры она даже отказалась от привычных детских развлечений и первых красивых свиданий в юности. Об этом Ризатдинова сообщила в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

По словам звезды, у нее были такие моменты, когда она не выдерживала напряжения и даже задумывалась о самоубийстве.

"У меня ничего не было, кроме спорта. Я помню, как стояла на пешеходном переходе и думала: "Господи, может, пусть меня сейчас собьет машина", – поделилась Ризатдинова.

Единственное, что ее останавливало, это мечта получить олимпийскую медаль. В 2016 году она все-таки завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист, участник шоу "Танці з зірками" Сергей Мельник впервые рассказал, как у них с гимнасткой Анной Ризатдиновой закрутился роман.