"Ризатдинова ничего не может!" В сети разгорелся скандал из-за нового эфира "Танців з зірками"

В одиннадцатом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. После этого в сети разгорелся скандал из-за такого решения судей.

Многие зрители шоу отметили, что уход Алексея и Елены – несправедлив, ведь в проекте остались участники, которые гораздо слабее. Также поклонники отметили, что организаторы "Танців з зірками" как будто специально спасают постоянно другую пару. Фото и видео с выступления пары размещено в Instagram.

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко на "Танці з зірками" Инстаграм "Танці з зірками"

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко на "Танці з зірками" Инстаграм "Танці з зірками"

Вместе со звездными парами в этот вечер на паркет вышли участники предыдущих сезонов, которые получили возможность вспомнить, как все было. В составе трио они еще раз испытали свои силы на паркете.

"Несправедливость настоящая! Как можно тянуть человека, который совсем не меняется? Ваша "фаворитка" Анна – сплошная растяжка", "Это нечестно", "Это несправедливо! Яровенко растанцевался, он бы еще много показал!", "Ризатдинова кроме растяжки ничего не может", "Алексею не дали ни одного шанса", "Нет слов! Слабые остаются..." – писали в сети.

Инстаграм "Танці з зірками"

Инстаграм "Танці з зірками"

Инстаграм "Танці з зірками"

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко Инстаграм "Танці з зірками"

Ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.

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