Рианна засветила пышные формы в откровенном белье: пикантные фото

Популярная американская поп-певица Рианна порадовала поклонников пикантными фотографиями, на которых похвасталась соблазнительной фигурой.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Рианна Instagram @badgalriri

Так, на фотографии Рианна позировала в нежно-фиолетовом белье с сексуальными вырезами и кружевом. В кадре звезда продемонстрировала аппетитные формы. В частности, певица акцентировала внимание на пышной груди и бедрах.

"Обычно я скромная, но не когда дело касается белья", – написала в соцсети 32-летняя певица.

На другом фото Рианна показала себя вблизи, дав возможность лучше рассмотреть пикантное белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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