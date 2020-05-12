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12 мая • обновлено в 15:05
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Рианна засветила пышные формы в откровенном белье: пикантные фото

2.1т
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Популярная американская поп-певица Рианна порадовала поклонников пикантными фотографиями, на которых похвасталась соблазнительной фигурой.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Рианна

Рианна

Instagram @badgalriri

Так, на фотографии Рианна позировала в нежно-фиолетовом белье с сексуальными вырезами и кружевом. В кадре звезда продемонстрировала аппетитные формы. В частности, певица акцентировала внимание на пышной груди и бедрах.

"Обычно я скромная, но не когда дело касается белья", – написала в соцсети 32-летняя певица.

На другом фото Рианна показала себя вблизи, дав возможность лучше рассмотреть пикантное белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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Автор
Анна Михно
Персона
Рианна
Место
США
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