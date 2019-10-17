"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками откровенным видео.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в черном купальнике дефилировала по дорожке среди пальм. Свой образ Рианна дополнила пляжной накидкой и бежевой сумкой. А в зубах певица держала сигарету (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Рианна Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Рианны. Они засыпали ее комплиментами.

"Какое тело", "Ты очень гарячая. Я сейчас едва жив", "Настоящая модель", "Натуральная красота", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Рианны, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рианна в откровенном белье Фото из Instagram

Рианна продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Рианна сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Рианна в соблазнительном белье Фото из Instagram

Рианна в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Рианна сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Рианна Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!