"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками откровенным видео.
Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в черном купальнике дефилировала по дорожке среди пальм. Свой образ Рианна дополнила пляжной накидкой и бежевой сумкой. А в зубах певица держала сигарету (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Рианна
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Рианны. Они засыпали ее комплиментами.
"Какое тело", "Ты очень гарячая. Я сейчас едва жив", "Настоящая модель", "Натуральная красота", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Рианны, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Рианна в откровенном белье
Фото из Instagram
Рианна продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Рианна сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Рианна в соблазнительном белье
Фото из Instagram
Рианна в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Рианна сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Рианна
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.
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