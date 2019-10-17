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18 октября • обновлено в 02:55
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"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

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Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками откровенным видео.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в черном купальнике дефилировала по дорожке среди пальм. Свой образ Рианна дополнила пляжной накидкой и бежевой сумкой. А в зубах певица держала сигарету (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Рианна

Рианна

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Рианны. Они засыпали ее комплиментами.

"Какое тело", "Ты очень гарячая. Я сейчас едва жив", "Настоящая модель", "Натуральная красота", — написали люди.

"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео
"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео
"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео
"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Рианны, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рианна в откровенном белье

Рианна в откровенном белье

Фото из Instagram

Рианна продемонстрировала "пятую точку"

Рианна продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Рианна сексуально позирует на камеру

Рианна сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Рианна в соблазнительном белье

Рианна в соблазнительном белье

Фото из Instagram

Рианна в пикантной фотосессии

Рианна в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Рианна сексуально позирует на камеру

Рианна сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Рианна

Соблазнительная Рианна

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Рианна
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