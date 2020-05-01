Рианна показала пышные формы в сексуальном белье

Мария Дидык Люди 00:03, 2.05.2020 Обновлено: 00:04, 2.05.2020

Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками откровенным фото. На нем она позировала в белье демонстрируя пышные формы.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/badgalriri

Отметим, что певица часто публикует откровенные фото, чем радует своих поклонников.

instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.

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