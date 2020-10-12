Результаты седьмого выпуска "Танці з зірками" спровоцировали скандал: фанаты раскритиковали судей

По результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети.

Так, многие зрители отметили, что не считают такой исход эфира справедливым, тем более, что в шаге от вылета оказалась одна из сильнейших пар сезона – Мейхер и Васюк. Вероятно, что именно им жюри бы отдало предпочтение, и в таком случае проект пришлось бы покинуть Фреймут, однако было принято решение никого не выгонять из проекта. Свое мнение поклонники "Танців з зірками" высказали под видео с результатами выпуска на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В шоу "Танці з зірками" остались все пары YouTube (скриншот видео)

Многих огорчил тот факт, что в прошлом выпуске (4 октября) шоу покинули сразу две пары: Олег Винник и Алена Шоптенко были дисквалифицированы по состоянию здоровья – пара заболела коронавирусом, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец – по результатам голосования.

Пользователи сети отметили, что решение оставить Фреймут в проекте, по их мнению, является несправедливым. Многие возмутились, почему, в таком случае, в шоу не оставили Тараса Цимбалюка.

"Сделали чисто детский сад, все ради рейтингов – поставили одну из самых сильных пар с одной из самых слабых. И как бы не говорили, что те не будут знать ни музыки, ни стиля, видно, что пары подготовились заранее именно к этому танцу", – отметили в комментариях.

"Просто смешно поставить в один ряд Мейхер и Фреймут! Не позорьтесь и не смешите зрителей", – добавили другие.

Пользователи сети раскритиковали решение судей YouTube (скриншот комментариев)

Пользователи сети раскритиковали решение жюри YouTube (скриншот комментариев)

"Танці з зірками" не покинула ни одна пара YouTube (скриншот комментариев)

"Танці з зірками" не покинула ни одна пара: в сети споры YouTube (скриншот комментариев)

Поклонники "Танців з зірками" раскритиковали судей YouTube (скриншот комментариев)

Из-за решения судей "Танців з зірками" в сети разгорелись споры YouTube (скриншот комментариев)

Отметим, в сети также активно обсуждали тот факт, что в номинацию на вылет попала Надежда Мейхер, которая является одной из сильнейших танцовщиц нынешнего сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы шоу предложили Олегу Виннику вернуться в проект "Танці з зірками" после дисквалификации, однако певец отказался от дальнейшего участия. Все подробности седьмого выпуска шоу читайте по ссылке.