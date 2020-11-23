Результаты полуфинала "Танців з зірками" спровоцировали скандал в сети: что произошло

В сети разгорелся скандал вокруг тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет.

Зрители назвали итоги 13-го эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными. Они посчитали, что "1+1" тянет своих "любимчиков в финал", а также якобы пытается заработать на зрительском голосовании. Фолловеры заявили, что нет смысла дважды смотреть, как соревнуются три пары, если никто из них по итогу не вылетает из шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Полный список участников выглядел так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Макс Леонов и Санта Димопулос, Кирилл Васюк и Надежда Мейхер, Дмитрий Жук и Юлия Санина Instagram "Танці з зірками"

Напомним, что по результатам голосования судей, наименьшее количество баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А вот лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Однако в финальные минуты "Танців з зірками" ведущие объявили, что ни одна пара не покинет паркет в 13 выпуске. Многие поклонники также заявили, что это не справедливо. По их мнению, проект должна была покинуть Мейхер.

Как сообщалOBOZREVATEL, украинская певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль в тринадцатом эфире программы впервые станцевала на паркете. Артистка вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком исполнила горячую румбу под композицию Lady in red Криса де Бурга.