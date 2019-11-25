"Кошмар, почему они? Несправедливо!" Результаты финала "Танців з зірками" возмутили сеть

В сети кипят страсти вокруг финального результата шестого сезона популярного телепроекта "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что победу на шоу получила Ксения Мишина и ее партнер Евгений Кот.

Зрители назвали итоги танцевального проекта несправедливыми и подстроенными. Отметим, что также за главный кубок шоу соревновались пары Анна Ризатдинова и Александр Прохоров и Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром. OBOZREVATEL собрал реакцию зрителей на результаты шоу.

Ксения Мишина и Евгений Кот Фото: instagram/tanci1plus1

Многие поклонники проекта искренне порадовались победе Мишиной, которую она получила в ожесточенной женской борьбе. Они поздравили актрису.

В то же время многие были возмущены распределением мест в финале, согласно которому второе место на проекте заняла фаворитка практически всех эфиров шоу — Анна Ризатдинова. Поклонники отметили, что именно она была достойна победы.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров Фото: instagram/tanci1plus1

Помимо этого, другие пользователи написали, что болели на "Танцях з зірками" за Ксению Мишину, либо за Викторию Булитко, которая заняла третье место. Поэтому они не расстроились из-за финального результата шоу.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар Фото: instagram/tanci1plus1

Как сообщал OBOZREVATEL, суперфинал шестого сезона телепроекта ''Танці з зірками'' состоялся в воскресенье, 24 ноября. О том, каким он был, все подробности и видео выступлений — смотрите в одном материале.

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