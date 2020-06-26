Режиссер Серебренников признан виновным в крупном мошенничестве: суд вынес приговор

Мещанский суд Москвы признал виновным российского режиссера Кирилла Серебренникова в махинациях особо крупных размеров и хищении 129 миллионов рублей у государства при реализации театрального проекта "Платформа".

Ранее прокурор запросил у суда для Серебренникова шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Об окончательном приговоре и мере пресечения пока неизвестно, пишет РИА Новости (смотрите также в конце новости видеотрансляцию заседания суда).

В резонансном уголовном деле в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова также фигурируют: бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. Всем им грозит от 4 до 6 лет колонии общего режима.

Кирилл Серебренников в зале суда Telegram-канал Mash

"Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество. Серебренников скрыл хищение средств и нанес государству особо крупный ущерб", – отметила судья Олеся Менделеева.

Также суд признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. Бывшую чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум в приговоре пока не упоминали.

Кирилл Серебренников в зале суда. Telegram-канал RT

Под залом суда в Москве собралась толпа людей, которые выступают против обвинений в адрес Кирилла Серебренникова. Среди них были замечены звезды: Екатерина Варнава, Роман Зверев, Оксимирон, Никита Кукушкин и другие.

Роман Зверев поддержал Серебренникова. Telegram-канал Super

Оксимирон возле здания суда. Telegram-канал Super

Варнава пришла поддержать Серебренникова. Telegram-канал Super

Напомним, в 2011-2014 годах на проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", который был призван развивать и популяризировать современный театр в РФ, из бюджета выделили 216 миллионов рублей. По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры РФ Софьей Апфельбаум якобы организовал хищение средств. Все они отвергают обвинения и настаивают на том, что провели все запланированные мероприятия, а деньги потратили по назначению.

В ходе следствия было проведено несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня 2020 года, оценила ущерб почти в 129 миллионов.

Обвинение взяло за основу последнюю экспертизу и запросило шесть лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа для Серебренникова, пять лет и 300 тысяч рублей штрафа – для Малобродского и по четыре года и 200 тысяч рублей штрафа – для Итина и Апфельбаум.

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