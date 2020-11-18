Одинокий творец: запрещенные спектакли, личная жизнь и интересные факты о Романе Виктюке

Романа Виктюка не стало 17 ноября 2020 года. Знаменитый режиссер, педагог и новатор – постичь его искусство было "делом не для всех". На его спектакли выстраивались очереди, а мир пытался "словить" поток мастера, чтобы понять.

Творческий путь мэтра из Львова на московские подмостки, награды и главные достижения, эпатаж и популярность Романа Виктюка – все в материале OBOZREVATEL.

Из Львова – в Москву: начало творческого пути Романа Виктюка

Из двух бриллиантов выше ценится тот, который имеет червоточину, а не тот, у которого все грани одинаковые.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове, который еще тогда принадлежал Польше. Родители Романа были простыми учителями. Войну мальчик запомнил смутно, но до конца жизни вспоминал бомбежки и лишения. Правда, никакие мировые катаклизмы не смогли перебить любовь будущего режиссера к творчеству: с детства Виктюк проявлял интерес к литературе и лицедейству, в школе участвовал в кружке самодеятельности, причем сразу определился, что ему интереснее всего находиться в зрительном зале и в кресле режиссера.

В 1952 году, будучи 16-летним подростком, Роман Виктюк начинает учебу в ГИТИСе, поступив туда с первого раза на курс Василия и Марии Орловых. При этом, юный студент был самым младшим, но одним из самых перспективных на курсе, а среди учителей были легендарные Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

По окончании ГИТИСа, Роман Виктюк вернулся во Львов, куда его отправили "по разнарядке", где работал во Львовском театре юного зрителя. Затем параллельно режиссер начал сотрудничать с киевскими театрами, а в 1960 году отправился в Калинин (Тверь) и оттуда – в Вильнюс, где продолжил работу в Литовском русском драматическом театре. Здесь Виктюк стал ведущим режиссером в 1970-74х годах.

Я работаю для себя. Я думаю, что театр должен существовать, как и существует он во всем мире, для избранных. Театр элитарен по самой своей природе, он предназначен для тех, кому искусство действительно необходимо для постижения прежде всего самих себя. И тогда естественно, что круг интересующихся театром будет избранным. Театр должен быть аристократичен, а аристократичен – значит качественен.

Литва и Москва: первая слава режиссера

Работая в Литовском русском театре, Виктюк впервые в СССР поставил пьесу Питера Шеффера "Черная комедия" в 1971 году, драму Юлиуша Словацкого "Мария Стюарт", в переводе Бориса Пастернака. Помимо иностранных авторов, Виктюк также ставил и современных драматургов – к примеру, с успехом прошла премьера спектакля по пьесе Рощина "Валентин и Валентина" в 1971 году, "С любимыми не расставайтесь" Володина и других.

В середине 1970-х Роман Виктюк отбывает в Москву и начинает работу в театре им. Моссовета, но в Вильнюс он еще приезжает в 1988 году по приглашению руководства, чтобы поставить спектакль "Уроки музыки" Петрушевской и "Мастер и Маргариту" по Булгакову. В столичном театре Виктюк ставит "Царскую охоту" и "Вечерний свет". Затем режиссер стал сотрудничать с МХАТом, где стал режиссером "Украденное счастье" и "Муж и жена снимут комнату", а также ряд других спектаклей.

Затем режиссер работал в театре им. Вахтангова, Одесским русским академическим драматическим театром, Театра эстрады и вновь отправился в Прибалтику, где в Таллиннском театре также поставил "Мастер и Маргариту" и "Бульвар Сан-Сет".

До самого развала Советского Союза, знаменитый режиссер работал во множестве ведущих театров страны – "Сатирикон", "Современник", Театр Эстрады и других.

От антрепризы до амфитеатра: Театр Романа Виктюка – дело жизни мастера

Роман Виктюк был одним из немногих советских деятелей искусства, кто выиграл от развала Советского Союза. В 1991 году мастер открыл собственный театр, вначале не имевший сцены. Антрепризный театр выступал в разных городах с ярким премьерным спектаклем "Мадам Баттерфляй" с Сергеем Маковецким.

Спустя пять лет, в 1996 году, Театр Романа Виктюка получил собственное здание на Стромынке, которое было бывшим Домом культуры. Несмотря на то, что в постройке были проблемы с отоплением, а само здание требовало ремонта, театр продолжал действовать, а за два года Виктюк поставил 18 спектаклей, которые игрались не только на "родной" сцене, но и стали хитами во многих городах и странах.

Так, в театре шли спектакли: "Служанки", Ж. Жене (1991), "Лолита", (по роману В. Набокова) (1992), "Двое на качелях", по пьесе У. Гибсона (1992), "Рогатка" (1993) и "Полонез Огинского Н. Коляды" (1994), "Философия в будуаре", по диалогам де Сада (1996), "Осенние скрипки И. Сургучёва" (1997), "Путаны" Н. Манфреди" (1997), "Саломея" Уайльда (1998), "Заводной апельсин", по роману Бёрджесса (1999) и другие.

В 1997 Виктюк получил премию Института итальянской драмы и стал первым иностранным режиссером, удостоившегося этой награды. Также в копилке мэтра – "Киевская пектораль", театральная премия "Maratea" Центра европейской драматургии. В 2015 году Театр Виктюка пережил серьезную реконструкцию, но уже в 2016 вновь открыл свои двери для зрителей и удивил: зрительный зал превратился в подобие античного амфитеатра на 500 мест.

Зритель все время должен ощущать, что над ним есть нечто неосязаемое и невидимое, но с чем он неразделимо связан, иначе все происходящее на сцене получит крен в сторону плоского сюжета,несущего лишь знак одного конкретно-бытового явления, без анализа истоков, его питающих.

Интересные факты и главные достижения Романа Виктюка

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Влиятельный человек и народный артист

В середине 1990-х годов Виктюка в США включили в список 50 людей мира, которые оказали влияние на вторую половину ХХ века. Однако, это – не последние награды режиссера. В 2006 он получил звание народного артиста Украины, в 2009 – народного артиста России.

Преподаватель и его ученики

С актерами Роман Виктюк взаимодействовал не только на сцене: за свою жизнь режиссер успел побывать и преподавателем. Так, в Московском эстрадно-цирковом училище Виктюк работал с Геннадием Хазановым и Ефимом Шифриным. Также мэтр выпустил три курса в РАТИ-ГИТИС, среди его учеников: Павел Карташев, Ростислав Колпаков и другие известные артисты.

Виктюк много ездил с лекциями и мастер-классами по городам России, Украины и Италии, преподавал в Институте театрального искусства и вел тренинги на курсах при Польском театре в Москве.

"Режиссеру всегда должно быть 19, потому что он всегда начинает. И если у него есть опыт и знания, то он безумно много теряет. Потому что в нем пропадает детское восприятие жизни, и в расчет входит сознание. А должно быть все первородно!"

Личная жизнь мастера

О личной жизни Романа Виктюка всегда ходили слухи, причем часто – довольно нелицеприятные. Режиссер, по одной из версий, был женат лишь единожды – на сотруднице "Мосфильма", не имеющей отношения к театральной среде. Однако, по официальной информации, знаменитый режиссер никогда не был женат и детей также не имел. При этом, в интервью он признавался, что был влюблен в Людмилу Гурченко, но раннего брака вполне хватило, чтобы понять: одиночество – единственный удел творца.

И хотя Виктюк оставил нам большое театральное наследие, собственных наследников у него не было. Детьми для него были актеры из его театра и любимые студенты.

В жесткую кожуру, в непроницаемый кокон одиночества заключена человеческая душа. И чем крепче эта оболочка, тем мучительней и безнадежней тоска по воссоединению с себе подобными.

Скандальные служанки

Впервые о Романе Виктюке заговорили все и не только в театральной среде, когда мастер поставил на сцене театра "Сатирикон" знаменитый спектакль "Служанки" по пьесе Жана Жене в 1988 году. Премьера стала настоящим фурором и одновременно – скандалом, ведь в сюжете, где две служанки решили отравить свою хозяйку, переплелись эротика, страсть и жесткая постирония. Все роли, в том числе и служанок, в этом спектакле сыграли мужчины, что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Это было невероятно смелое предложение Романа Григорьевича. Он принес пьесу, он ее нам прочел, никто из нас, четырех будущих участников, сперва ее не понял. Но он стал говорить, и так увлекательно, что спектакль нам стал как-то видеться, и я, новоиспеченный тогда худрук, решился на эту постановку", – вспоминал Райкин, сыгравший в нем одну из главных ролей.

"Я – Роман": Похвала от Марчелло Мастроянни

Роман Виктюк был одним из первых театральных режиссеров в СССР, о ком не просто узнали, а по-настоящему заговорили за границей. Он не боялся эпатировать публику и хотя многие его спектакли раз за разом запрещали к показу, Виктюк не сдавался и искал новые способы самовыражения.

В 1969 году звезда итальянского кино Марчелло Мастроянни, приехавший на Московский кинофестиваль, оценил талант молодого Виктюка, посмотрев его "Коварство и любовь" по Шиллеру в Калининском (ныне Тверском) драматическом театре. По легенде, в финале спектакля впечатленный Мастроянни закричал на итальянском "Geniо!" ("Гений!"). Правда, сам Виктюк решил, что его назвали Женей и лишь скромно ответил: "Я – Роман!".

Запрещенный спектакль

"Мастер и Маргарита", "Служанки" – все это спектакли, которые увидели свет, поскольку появились уже в пору Перестройки, ставшей для Виктюка глотком свежего воздуха. Но на заре карьеры мастеру пришлось работать в душной атмосфере худсоветов, утверждений, совещаний и "линии партии", что убийственно для драматургии театра.

В 1978 году в студенческом театре МГУ Роман Виктюк поставил спектакль "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской. Зрители стояли в очередях за билетами, а руководство института, а затем и комиссия, были недовольны. В итоге, спектакль был запрещен, как несущий в себе идеологическую опасность.

Роман Виктюк при жизни был режиссером из Космоса – так его окрестили не только артисты его театра, но и многие коллеги по цеху. Он всегда держался обособленно, стараясь никого не задеть, никому не досаждать и придерживаться своей четкой линии. Его не стало 17 ноября 2020 года и нам на память остаются новаторские постановки, дерзость и безграничное искусство мастера, которого мир ловил, но так и не поймал.

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