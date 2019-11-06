Режиссер "Джокера" раскрыл главную тайну фильма: в чем она

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс ответил на вопрос, который интересовал многих зрителей.

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Убил ли Артур свою соседку Софи? В частности, речь идет о сцене, когда мы наконец-то узнаем, что на самом деле отношения Артура и Софи полностью выдумал сам Флэк. Тогда главный герой приходит в квартиру к своей соседке, а та просит его уйти. Затем Артур идет по коридору, а вот дальнейшая судьба Софи неизвестна - то ли Флэк ее убил, то ли она осталась жива.

Кадр из фильма "Джокер"

В интервью IndieWire режиссер рассказал:

"Он определенно ее не убивал, говорю это вам как режиссер и сценарист. Нам понравилась идея этой сцены, которая работает для зрителей как лакмусовая бумажка с вопросом "насколько он безумен?". Большинство людей, которых я спрашивал, говорили, что он не убивал ее, потому что они поняли идею — он убивает только тех людей, которые поступили с ним плохо. Она ему ничего плохого не сделала. Большинство людей это понимало, что, даже будучи злодеем, Артур следует определенному кодексу. И, конечно, он не убивал эту женщину с площадки".

Кадр из фильма "Джокер"

Также режиссер отметил, что изначально в фильме была сцена, которая ясно давала понять, что Софи осталась жива. В ней героиня должна была смотреть телевизор, когда Артур пришел на шоу Мюррея Франклина. Однако в итоге сцену решили убрать, так как хотели оставить акцент именно на главном герое.

Кадр из фильма "Джокер"

Кадр из фильма "Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский сценарист раскрыл секрет успеха "Джокера".

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