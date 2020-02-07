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8 февраля • обновлено в 07:41
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Рецепт необычных, но потрясающе вкусных котлет

1.3т
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Если вы хотите внести разнообразие в ваше домашнее меню, непременно обратите внимание на рецепт очень вкусных котлет из сардин.

Рецепт необычных, но потрясающе вкусных котлет

Многие хозяйки могут даже и не догадываться, что из рыбной консервы можно приготовить котлеты. Однако это действительно так – блюдо получится невероятно сочным и сытным. А чтобы придать котлетам особенный вкус, в них специально замешивается рис.

Всего за 30 минут вам удастся приготовить потрясающе вкусные котлеты, которые удивят ваших родных и близких, а также станут настоящим украшением праздничного стола.

FoodOboz рекомендует ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления котлет из сардин по следующей ссылке.

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