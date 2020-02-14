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14 февраля • обновлено в 07:34
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Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок

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Невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые показала лицо их сына Ратмира.

Так, снимок, на котором наконец-то можно рассмотреть, как выглядит малыш, девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова и Тимати

Instagram @volkonskaya.reshetova

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На долгожданной фотографии Решетова с сыном лежат на диване и смотрят в камеру:

"Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?", такой подписью сопроводила снимок девушка.

Примечательно, что фото вызвало бурную реакцию среди поклонников звездной пары. В комментариях пользователи принялись засыпать маму и сына комплиментами:

"Самый красивый человек планеты", "Глаза папины", "Ратмир на папу очень похож", "Взял все самое лучшее от родителей по внешности".

Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Решетова впервые после родов показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Анастасия Решетова Тимати
Место
Россия
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