Решетова впервые показала лицо сына от Тимати: как выглядит ребенок

Невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые показала лицо их сына Ратмира.

Так, снимок, на котором наконец-то можно рассмотреть, как выглядит малыш, девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова и Тимати Instagram @volkonskaya.reshetova

На долгожданной фотографии Решетова с сыном лежат на диване и смотрят в камеру:

"Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?", – такой подписью сопроводила снимок девушка.

Примечательно, что фото вызвало бурную реакцию среди поклонников звездной пары. В комментариях пользователи принялись засыпать маму и сына комплиментами:

"Самый красивый человек планеты", "Глаза папины", "Ратмир на папу очень похож", "Взял все самое лучшее от родителей по внешности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Решетова впервые после родов показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

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