Решетник раскрыл пол будущего третьего ребенка

Obozrevatel Люди 09:28, 31.10.2020

Ведущий популярного шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который совсем скоро станет отцом в третий раз, рассекретил пол будущего ребенка.

Во время пост-шоу "Холостячка" звезда заявил, что они с супругой ожидают мальчика.

Кроме того, о радостной новости Решетник сообщил в Instagram-аккаунте.

"У нас будет третий мальчик. Люблю тебя Кристина Решетняк. Обожаю вас #решетнякфемили", –подписал трогательно семейное фото знаменитость.

Григорий Решетник и его семья.

К слову, Григорий и Кристина Решетники поженились 10 октября 2010 года. В 2013 году у супругов родился сын Иван, а в 2017 году – Дмитрий. В июле этого года пара сообщила о том, что ждут третьего ребенка. Малыш родится ближе к зиме.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, модель Карли Клосс впервые станет мамой.

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