Решетник показал новое фото новорожденного малыша и рассекретил имя

Obozrevatel Люди 14:10, 5.12.2020 Обновлено: 16:19, 5.12.2020

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который не так давно стал отцом третий раз, рассекретил имя новорожденного сына.

На странице в Instagram Решетник опубликовал трогательный снимок, на котором позирует сам ведущий, его жена и новорожденный малыш. В описании к фото знаменитость рассекретил имя сына.

"Александр Григорьевич Решетник", – подписал фото шоумен.

Григорий Решетник с женой и новорожденным сыном.
Instagram Григория Решетника

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетники воспитывают также еще двоих детей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.

Григорий Решетник с женой и детьми.
Instagram Григория Решетника

Напомним, как писал OBOZREVATEL, ранее жена телеведущего Решетника похвасталась внешним видом спустя сутки после родов.

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