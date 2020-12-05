Решетник показал новое фото новорожденного малыша и рассекретил имя

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который не так давно стал отцом третий раз, рассекретил имя новорожденного сына.

На странице в Instagram Решетник опубликовал трогательный снимок, на котором позирует сам ведущий, его жена и новорожденный малыш. В описании к фото знаменитость рассекретил имя сына.

"Александр Григорьевич Решетник", – подписал фото шоумен.

Григорий Решетник с женой и новорожденным сыном. Instagram Григория Решетника

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетники воспитывают также еще двоих детей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.

Григорий Решетник с женой и детьми. Instagram Григория Решетника

Напомним, как писал OBOZREVATEL, ранее жена телеведущего Решетника похвасталась внешним видом спустя сутки после родов.