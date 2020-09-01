Решетник, Чехова, Борисова и другие: как знаменитости повели детей в школу. Фото
Многие украинские и российские знаменитости 1 сентября отвели своих детей в школу и обнародовали в соцсетях фотографии с этого события.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть как выглядят дети Григория Решетника, Анфисы Чеховой, Юлии Барановской, Даны Борисовой и других звезд на школьной линейке.
Украинский телеведущий Григорий Решетник показал своего сына, который пошел в первый класс. Он пожелал мальчику "интересных школьных приключений" в комментариях к своему посту.
"Наш первый первоклассник. Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой", – написал телеведущий.
Российская телеведущая Анфиса Чехова показала своего сына-третьеклассника и отметила, что мальчик очень волновался перед походом в школу.
"Мой зайчик любимый пошел сегодня в 3-й класс. Вчера весь вечер волновался, как его встретят школьные друзья, а увидев свою учительницу, принялся ее обнимать. Она у нас очень хорошая. Линейки в этом году не было, детей можно было проводить только до школьной двери. Но мы уже рады, что наконец можно учиться в реальной школе, а не дистанционно. Так что поздравьте меня, я мама третьеклассника", – написала телеведущая.
Российская телеведущая Дана Борисова поздравила школьников с 1 сентября и опубликовала фото со своей дочерью Полиной.
"С праздником,старшеклассники и первоклассники. Всегда такое чудесное настроение 1 сентября. Будьте умниками и настройтесь на марафон побед этим днем", – написала она.
Российский певец Филипп Киркоров показал своих детей на первое сентября, а также отца.
"С днем знаний! Пусть новый учебный год будет богат на самые яркие события и крутые открытия! Ура!", – написал певец.
Российская актриса, звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова опубликовала трогательное фото с дочерью Елизаветой, которая идет уже в третий класс.
"Снова в школу! Доброе раннее утро, сегодня мы уже отправились в третий класс. Поздравляем всех с началом учебного года! Дорогие учителя и родители, вам особенно желаю сил и терпения", – написала актриса.
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