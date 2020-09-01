Решетник, Чехова, Борисова и другие: как знаменитости повели детей в школу. Фото

Многие украинские и российские знаменитости 1 сентября отвели своих детей в школу и обнародовали в соцсетях фотографии с этого события.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть как выглядят дети Григория Решетника, Анфисы Чеховой, Юлии Барановской, Даны Борисовой и других звезд на школьной линейке.

Украинский телеведущий Григорий Решетник показал своего сына, который пошел в первый класс. Он пожелал мальчику "интересных школьных приключений" в комментариях к своему посту.

"Наш первый первоклассник. Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой", – написал телеведущий.

Сын Решетника Ваня (Instagram Григория Решетника)

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала своего сына-третьеклассника и отметила, что мальчик очень волновался перед походом в школу.

"Мой зайчик любимый пошел сегодня в 3-й класс. Вчера весь вечер волновался, как его встретят школьные друзья, а увидев свою учительницу, принялся ее обнимать. Она у нас очень хорошая. Линейки в этом году не было, детей можно было проводить только до школьной двери. Но мы уже рады, что наконец можно учиться в реальной школе, а не дистанционно. Так что поздравьте меня, я мама третьеклассника", – написала телеведущая.

Анфиса Чехова с сыном Соломоном (Instagram Анфисы Чеховой)

Российская телеведущая Дана Борисова поздравила школьников с 1 сентября и опубликовала фото со своей дочерью Полиной.

"С праздником,старшеклассники и первоклассники. Всегда такое чудесное настроение 1 сентября. Будьте умниками и настройтесь на марафон побед этим днем", – написала она.

Дана Борисова с дочерью Полиной (Instagram Даны Борисовой)

Российский певец Филипп Киркоров показал своих детей на первое сентября, а также отца.

"С днем знаний! Пусть новый учебный год будет богат на самые яркие события и крутые открытия! Ура!", – написал певец.

Дети Киркорова и его отец (Instagram Филиппа Киркорова)

Российская актриса, звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова опубликовала трогательное фото с дочерью Елизаветой, которая идет уже в третий класс.

"Снова в школу! Доброе раннее утро, сегодня мы уже отправились в третий класс. Поздравляем всех с началом учебного года! Дорогие учителя и родители, вам особенно желаю сил и терпения", – написала актриса.

Екатерина Волкова с мужем и дочерью (Instagram Екатерины Волковой)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 8 самых стильных образах для детей и подростков в школу в 2020 году.