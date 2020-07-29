Украинская рэперша Alyona Alyona стала участницей нового сезона проекта "Танці з зірками" на канале "1+1". Артистка приняла вызов от ведущего Дмитрия Танковича, который накануне также согласился на участие.

Соответствующее видео Alyona Alyona опубликовала на личной странице в Instagram. Далее она передала вызов участнику групп "Время и Стекло" и MOZGI Позитиву (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я принимаю вызов от Дмитрия Танковича. Позитив, давай без негатива, потому что ты следующий. Встретимся на паркете", – высказалась в ролике звезда.

Рэперша Алена Алена станет участницей "Танців з зірками" Instagram Alyona Alyona

Алексей Завгородний (Позитив) пока не ответил на вызов исполнительницы. Читайте о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Участие Alyona Alyona в шоу "Танці з зірками" спровоцировало ажиотаж в сети. Поклонники звезды активно поддержали ее в комментариях и отметили, что новый сезон проекта станет самым интересным.

Рэперша Alyona Alyona стала сенсацией нового сезона шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona стала сенсацией нового сезона шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona стала сенсацией нового сезона шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Напомним, уже известны имена восьми звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович и присоединившаяся к ним Alyona Alyona. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос и актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.