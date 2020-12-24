Рэпер Серега посвятил стих Кернесу: вот и свершилось, исполнен заказ. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
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Серега посвятил стих Кернесу

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) посвятил стих мэру Харькова Геннадию Кернесу, которого похоронили 23 декабря.

Он записал его на видео и опубликовал на своей странице в Facebook. Его также транслировали во время церемонии прощания с городским главой (чтобы прочитать весь текст и посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Серега прочитал стих в память о Кернесе.

В частности, исполнитель вспомнил о покушении на Кернеса в 2014 году, предателях и печальном конце. Также Серега отметил, что при этом мэре Харьков "расцвел".

Полный текст стихотворения рэпера:

"Вот и свершилось, исполнен заказ,

Будьте спокойны враги и товарищи.

На полуслове застыла строка,

Пулю отлили давно ведь, тогда еще.

Выстрел! Он рухнул тогда на бегу

Новости, домыслы в помеси с ложью.

В терть в этот день повезло не стрелку,

Смерть, как работа, бывает отложена.

Город стал садом, великим, цветным

Смерть и восторг и влюбленные толпами.

Чтобы гуляли здесь по выходным,

Спорил с судьбою Геннадий Адольфович.

Ветер холодный несет эту скорбь,

Где холуи, что клялись ему в верности?

Слышали? Ночью прислали эскорт,

С нами нет больше Геннадия Кернеса.

Буд-то бы сон, буд-то бы морок больной

Трудно душе, что читает у гроба стих,

Стул на колесах стоит и теперь пустой,

Без пассажира у края пропасти".

(Видео – Facebook Сергея Пархоменко )

Facebook Сергея Пархоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес, избранный мэром Харькова на третий срок во время местных выборов этой осенью, умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В среду, 23 декабря, Харьков попрощался Кернесом. В похоронах, по данным МВД, приняли участие 110 тысяч человек.

Напомним, что ранее вдова городского главы Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.

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