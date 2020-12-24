Рэпер Серега посвятил стих Кернесу: вот и свершилось, исполнен заказ. Видео
Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) посвятил стих мэру Харькова Геннадию Кернесу, которого похоронили 23 декабря.
Он записал его на видео и опубликовал на своей странице в Facebook. Его также транслировали во время церемонии прощания с городским главой (чтобы прочитать весь текст и посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, исполнитель вспомнил о покушении на Кернеса в 2014 году, предателях и печальном конце. Также Серега отметил, что при этом мэре Харьков "расцвел".
Полный текст стихотворения рэпера:
"Вот и свершилось, исполнен заказ,
Будьте спокойны враги и товарищи.
На полуслове застыла строка,
Пулю отлили давно ведь, тогда еще.
Выстрел! Он рухнул тогда на бегу
Новости, домыслы в помеси с ложью.
В терть в этот день повезло не стрелку,
Смерть, как работа, бывает отложена.
Город стал садом, великим, цветным
Смерть и восторг и влюбленные толпами.
Чтобы гуляли здесь по выходным,
Спорил с судьбою Геннадий Адольфович.
Ветер холодный несет эту скорбь,
Где холуи, что клялись ему в верности?
Слышали? Ночью прислали эскорт,
С нами нет больше Геннадия Кернеса.
Буд-то бы сон, буд-то бы морок больной
Трудно душе, что читает у гроба стих,
Стул на колесах стоит и теперь пустой,
Без пассажира у края пропасти".
(Видео – Facebook Сергея Пархоменко )
Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес, избранный мэром Харькова на третий срок во время местных выборов этой осенью, умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
В среду, 23 декабря, Харьков попрощался Кернесом. В похоронах, по данным МВД, приняли участие 110 тысяч человек.
Напомним, что ранее вдова городского главы Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.