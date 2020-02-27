"Детей не вижу": Серега отобрал сыновей у бывшей жены

Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона и она намерена судиться с ним.

Женщина сообщила изданию "Сегодня", что Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам.

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Бывшая супруга Сереги добавила, что она не знает, где находятся ее сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

"Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся, он тщательно скрывает их. История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на год. Сейчас я не имею возможности даже услышать их. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и одни", – утверждает Полина Ололо.

Совместно с юристами она уже готовит заявление в правоохранительные органы, а также судебный иск.

"В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея", – говорит Полина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ". Артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.

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