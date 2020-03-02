Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.
Так, по словам женщины, ей удалось это выяснить с помощью своего адвоката. Об этом она сообщила изданию Starhit.
Полина Ололо и Серега
Фото: instagram/polina_lola
"Моему адвокату удалось связаться с представителями Сереги. Они сообщили, что он уехал с детьми в неизвестном направлении. В это время у него были гастроли в США. С помощью запроса адвоката нам удалось установить, что дети 1 февраля пересекли границу Крыма на машине с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна до сегодняшнего дня!" – подчеркнула Ололо.
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram/polina_lola
Полина отметила, что не понимает, почему бывший муж решил с ней так обойтись. Ведь ранее рэпер легко шел на контакт: они поддерживали дружеские отношения ради детей.
Полина Ололо и Серега
Фото: instagram/polina_lola
"Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго. Хотя мы расстались пять лет назад и в целом общались нормально", – призналась женщина.
Кроме того, она добавила, что сыновьям плохо живется с отцом. Она заявила, что Серега часто бывает груб с ними.
Полина Ололо и Серега с сыном
Фото: instagram/polina_lola
"Осенью периодически дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Он мог поставить их на гречку или наказать прилюдно. Сыновья говорили, что иногда остаются одни в закрытом доме!" – подытожила Ололо.
К слову, сейчас Полина и ее адвокат готовят заявление в правоохранительные органы, а также документы для подачи в суд. Хоть Ололо и не состояла с рэпером в официальном браке, права на детей у них равны.
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram/polina_lola
Как ранее писал OBOZREVATEL, Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ". Артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.
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