Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.

Так, по словам женщины, ей удалось это выяснить с помощью своего адвоката. Об этом она сообщила изданию Starhit.

Полина Ололо и Серега Фото: instagram/polina_lola

"Моему адвокату удалось связаться с представителями Сереги. Они сообщили, что он уехал с детьми в неизвестном направлении. В это время у него были гастроли в США. С помощью запроса адвоката нам удалось установить, что дети 1 февраля пересекли границу Крыма на машине с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна до сегодняшнего дня!" – подчеркнула Ололо.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

Полина отметила, что не понимает, почему бывший муж решил с ней так обойтись. Ведь ранее рэпер легко шел на контакт: они поддерживали дружеские отношения ради детей.

Полина Ололо и Серега Фото: instagram/polina_lola

"Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго. Хотя мы расстались пять лет назад и в целом общались нормально", – призналась женщина.

Кроме того, она добавила, что сыновьям плохо живется с отцом. Она заявила, что Серега часто бывает груб с ними.

Полина Ололо и Серега с сыном Фото: instagram/polina_lola

"Осенью периодически дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Он мог поставить их на гречку или наказать прилюдно. Сыновья говорили, что иногда остаются одни в закрытом доме!" – подытожила Ололо.

К слову, сейчас Полина и ее адвокат готовят заявление в правоохранительные органы, а также документы для подачи в суд. Хоть Ололо и не состояла с рэпером в официальном браке, права на детей у них равны.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ". Артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.

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