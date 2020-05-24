Экс-жене рэпера Сереги (настоящее имя Сергей Пархоменко), который в феврале отобрал у нее двух детей, Полине Ололо удалось встретиться с одним из сыновей.

Об этом женщина рассказала в комментарии ТСН.

Рэпер Серега отобрал сыновей у экс-жены Полины

Так, по словам Полины, на днях знакомые сказали ей, что видели мальчиков на территории отельного комплекса под Киевом. Женщина отправилась туда, где встретилась с одним из сыновей – Платоном.

Однако мальчик очень боялся, что сейчас их увидит папа и разозлился:

"Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит. Папа сказал, что ты обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?", – сказал Платон.

"Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!", – ответила сыну Полину.

Полина Ололо с детьми Instagram @polina_lola

Однако сообщается, что мальчик отказался ехать домой с мамой.

Полина Ололо с детьми Instagram @polina_lola

Рэпер Серега clutch.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо, у которой Серега в феврале этого года отобрал детей, заявила об алкогольной зависимости рэпера.