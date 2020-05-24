Экс-жене рэпера Сереги (настоящее имя Сергей Пархоменко), который в феврале отобрал у нее двух детей, Полине Ололо удалось встретиться с одним из сыновей.
Об этом женщина рассказала в комментарии ТСН.
Рэпер Серега отобрал сыновей у экс-жены Полины
Так, по словам Полины, на днях знакомые сказали ей, что видели мальчиков на территории отельного комплекса под Киевом. Женщина отправилась туда, где встретилась с одним из сыновей – Платоном.
Однако мальчик очень боялся, что сейчас их увидит папа и разозлился:
"Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит. Папа сказал, что ты обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?", – сказал Платон.
"Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!", – ответила сыну Полину.
Полина Ололо с детьми
Instagram @polina_lola
Однако сообщается, что мальчик отказался ехать домой с мамой.
Полина Ололо с детьми
Instagram @polina_lola
Рэпер Серега
clutch.ua
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо, у которой Серега в феврале этого года отобрал детей, заявила об алкогольной зависимости рэпера.
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