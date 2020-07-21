Рэпер Серега объяснил, почему отобрал детей в экс-жены

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) объяснил, что решил забрать своих сыновей от бывшей жены Полины Ололо в Харьков ради блага детей.

Об этом он рассказал в своем документальном фильме "Тихая заводь", в котором показал условия, в которых растут 11-летний Марк и 8-летний Платон (видео смотрите ниже).

Серега однажды увидел, как Марк играет в футбол. По словам артиста, у мальчика не очень хорошо получалось, и он предложил сыну на месяц-два переехать к нему жить и тренироваться.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram / polina_lola

"Примерно в это время начали поступать жалобы от воспитателей на Платона относительно его поведения. Стал неуравновешенным, неконтролируемые выбросы эмоций, часто отрицательных. Поступило предложение потратить какие-то средства на психолога, на что я ответил: "Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец". И они поехали со мной в Харьков", – пояснил Пархоменко.

Артист заверил, что посвящает воспитанию мальчиков все свое время. Он уже научил Марка и Платона быть самостоятельными: обязательно делать зарядку, готовить себе пищу, учиться. Компьютерные игры в семье запрещены, дети смотрят только познавательные фильмы, иногда могут посмотреть "крутой боевик". Много времени они посвящают спорту.

Также с ними живет дедушка, который проходит реабилитацию после инфаркта. Пархоменко заверил, что принципиально не повышает на детей голос и не применяет наказания.

"Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается прийти к общему знаменателю, дело решается в суде, для этого он и существует", – добавил Серега.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо заявила на рэпера Серегу в полицию, чтобы увидеть своих сыновей.