Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Популярный российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, посвятил песню памяти жертв катастрофы Чернобыльской АЭС.
Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
В частности, в композиции есть такие строчки:
"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы
И возвращаются на "скорых"
Совсем недавно он веселым был и живым
Но уязвимости пропорции искажены
Ткани поражены, рыдания чьей-то жены
Блуждают эхом в коридорах
Пустеет город, трещат приборы..."
Новая песня вызвала ажиотаж в сети. Поклонники не смогли скрыть своего восхищения и поблагодарили Noize MC за композицию.
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