Главная Новости
26 апреля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж

1.4т
Читать материал на украинском

Популярный российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, посвятил песню памяти жертв катастрофы Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Noize MC

Noize MC

outstyle.org

В частности, в композиции есть такие строчки:

"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на "скорых"

Совсем недавно он веселым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы..."

Noize MC

Noize MC

myslo.ru

Новая песня вызвала ажиотаж в сети. Поклонники не смогли скрыть своего восхищения и поблагодарили Noize MC за композицию.

Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж
Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пожарник, тушивший ЧАЭС вместе с Василием Игнатенко, раскритиковал сериал HBO.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги