Рэпер из РФ Noize MC посвятил песню Чернобылю: в сети ажиотаж

Популярный российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, посвятил песню памяти жертв катастрофы Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Noize MC outstyle.org

В частности, в композиции есть такие строчки:

"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на "скорых"

Совсем недавно он веселым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы..."

Noize MC myslo.ru

Новая песня вызвала ажиотаж в сети. Поклонники не смогли скрыть своего восхищения и поблагодарили Noize MC за композицию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пожарник, тушивший ЧАЭС вместе с Василием Игнатенко, раскритиковал сериал HBO.

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