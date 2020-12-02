Рэпер Баста намерен приехать в Украину с концертом после исключения из "черного списка" СБУ: в сети развернулись споры

София Ковнир Люди 11:58, 2.12.2020 Обновлено: 14:23, 2.12.2020

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому раньше СБУ запрещала посещать Украину, планирует провести концерт в Киеве. Он состоится летом 2021 года.

С 16 сентября службы сняли запрет с артиста, поэтому продажа билетов уже стартовала. Об этом стало известно на странице в Facebook Concert.ua

Так, его выступление запланировано на 25 и 26 июня 2021 года в Stereo Plaza.

Баста планирует провести концерт в Киеве
Concert.ua

Стоит отметить, что в 2017 году СБУ запретила Басте въезд в Украину из-за того, что он посещал оккупированный Крым. А 16 сентября 2020 года его исключили из "черного списка".

В сети пользователи бурно отреагировали на новость. Многие раскритиковали артиста и считают, что ему не место в Украине.

"Деньги не пахнут. Вася в коммерсы пошел, от былых текстов и смысла не осталось, и следа", "Опять "какая разница", "Такие штуки все равно придется отменять", "Что, опять концерт срывать?", "А ничего, что он посещал Крым? СБУ, ау", – написали в комментариях.

Отметим, что большинство негативных комментариев вскоре были удалены.

Баста планирует провести концерт в Киеве
Скриншот
Баста планирует провести концерт в Киеве
Скриншот: 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баста (Василий Вакуленко), в интервью телеведущей Ксении Собчак, отказался отвечать на вопрос о том, кому принадлежит Крым. При этом, он заявил, что считает себя наполовину украинцем.

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