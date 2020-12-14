Реклама с Санта-Клаусом в реанимации спровоцировала скандал в Британии: чем она не угодила зрителям

Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) сняла рождественскую рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом. Ролик спровоцировал скандал в сети.

Так, видео под названием "Подарок" появилось на YouTube-канале NHS, и тут же стало вирусным. По сюжету, перед Рождеством пожилой мужчина попадает в реанимацию, где врачи начинают бороться за его жизнь. После оказанной медиками помощи он лежит на больничной койке и отвечает на письма детей. Уже после выписки врачи узнают, что лечили Санта-Клауса (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Как пишет издание Business Insider, многие пользователи раскритиковали рекламный ролик в сети. Они заявили, что он может травмировать детей, которые и так многое пережили в 2020 году, и не готовы видеть любимого персонажа на больничной койке. Вскоре ролик удалили с YouTube-канала NHS.

К слову, в организации извинились за публикацию видео. Однако представители NHS также заявили, что оно не транслировалось по телевидению и не предназначалось для детей.

"Мы приносим извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы, и самим детям, хотя они не были целевой аудиторией", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта-Клаус открыл рождественский сезон в 2020 году онлайн. О начале праздничного периода сказочный дедушка объявил в своей резиденции в финском Рованиеме.