Рейтинг самых популярных звезд по версии IMDb: кто в него попал

София Ковнир Люди 13:42, 2.12.2020

База данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей.

Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие. Об этом стало известно на сайте IMDb.

Ана де Армас

Голливудская актриса стала популярной после исполнения главной роли в мелодраматическом телесериале "Черная лагуна". Также известна по фильмам "Секс, вечеринки и ложь", "Тупик".

Ана де Армас
Elle

Джулия Гарнер

Юная американская актриса известна по ролям в фильмах "Хорошо быть тихоней", "Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие" и "Город грехов 2".

Джулия Гарнер
Кино-Театр.РУ

Аня Чалотра

Британская актриса наиболее известна своими ролями в сериалах "Жажда странствий" и "Убийства по алфавиту". Также она исполнительница роли Йеннифер в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Аня Чалотра
The Witcher

Милли Бобби Браун

Молодая актриса известна ролями в фильмах и сериалах "Странные вещи", "Однажды в стране чудес", "Морская полиция: Спецотдел", "Американская семейка" и "Анатомия страсти".

Милли Бобби Браун
MediaLeaks

Эрин Мориарти

Американская актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме "Капитан Фантастик".

Эрин Мориарти
krot.info

Марго Робби

Австралийская актриса снялась в известных фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Бэтмен", "Хищные птицы".

Марго Робби
Кино-Театр.РУ

Эйдан Галлахер

Американский актер наиболее известен по роли в сериале "Никки, Рикки, Дикки и Дон" и "Академия Амбрелла".

Эйдан Галлахер
Sm News

Аня Тейлор-Джой

Актриса стала популярна благодаря главной роли в фильме "Ход королевы" от Netflix.

Аня Тейлор-Джой
РБК

Линда Карделлини

Американская актриса известна по участию во многих сериалах, в частности по ролям студентки Линдси Уир в сериале "Хулиганы и ботаны".

Линда Карделлини
Кино-Театр.РУ

Генри Кавилл

Английский актер известен по ролям из фильмов "Война Богов: Бессмертные", "Средь бела дня", сериалов "Тюдоры" и "Ведьмак".

Генри Кавилл
Beltion Game

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Чернобыль" от HBO возглавил рейтинг самых лучших сериалов всех времен на сайте IMDb.

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