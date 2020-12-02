Рейтинг самых популярных звезд по версии IMDb: кто в него попал

База данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей.

Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие. Об этом стало известно на сайте IMDb.

Голливудская актриса стала популярной после исполнения главной роли в мелодраматическом телесериале "Черная лагуна". Также известна по фильмам "Секс, вечеринки и ложь", "Тупик".

Юная американская актриса известна по ролям в фильмах "Хорошо быть тихоней", "Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие" и "Город грехов 2".

Британская актриса наиболее известна своими ролями в сериалах "Жажда странствий" и "Убийства по алфавиту". Также она исполнительница роли Йеннифер в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Молодая актриса известна ролями в фильмах и сериалах "Странные вещи", "Однажды в стране чудес", "Морская полиция: Спецотдел", "Американская семейка" и "Анатомия страсти".

Американская актриса была номинирована на премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме "Капитан Фантастик".

Австралийская актриса снялась в известных фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Бэтмен", "Хищные птицы".

Американский актер наиболее известен по роли в сериале "Никки, Рикки, Дикки и Дон" и "Академия Амбрелла".

Актриса стала популярна благодаря главной роли в фильме "Ход королевы" от Netflix.

Американская актриса известна по участию во многих сериалах, в частности по ролям студентки Линдси Уир в сериале "Хулиганы и ботаны".

Английский актер известен по ролям из фильмов "Война Богов: Бессмертные", "Средь бела дня", сериалов "Тюдоры" и "Ведьмак".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Чернобыль" от HBO возглавил рейтинг самых лучших сериалов всех времен на сайте IMDb.