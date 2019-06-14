Регине Тодоренко – 29: самые эротические фото знаменитой украинки (18+)

В пятницу, 14 июня свой день рождения празднует украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Артистке исполнилось 29 лет.

В настоящее время многие знают Регину как примерную маму и жену российского исполнителя Влада Топалова – артистка вышла замуж в октябре 2018 года, а уже в декабре родила первенца, сына Михаила.

Несмотря на нынешнее амплуа "хранительницы домашнего очага", ранее Тодоренко нередко отличалась и весьма дерзкими действиями, например обнаженными фотосессиями (в том числе и для популярных мужских глянцев). OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку самых горячих фото Регины Тодоренко.

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Instagram

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Регина Тодоренко Мужской журнал MAXIM

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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