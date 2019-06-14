Регине Тодоренко – 29: самые эротические фото знаменитой украинки (18+)

В пятницу, 14 июня свой день рождения празднует украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Артистке исполнилось 29 лет.
В настоящее время многие знают Регину как примерную маму и жену российского исполнителя Влада Топалова – артистка вышла замуж в октябре 2018 года, а уже в декабре родила первенца, сына Михаила.
Несмотря на нынешнее амплуа "хранительницы домашнего очага", ранее Тодоренко нередко отличалась и весьма дерзкими действиями, например обнаженными фотосессиями (в том числе и для популярных мужских глянцев). OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку самых горячих фото Регины Тодоренко.
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Регина Тодоренко
Мужской журнал MAXIM
Bahama-Mama 😘😘😘 Это предел мечтаний. Джонни Депп и Копперфилд приобрели себе по острову на Багамах. Что нужно делать, чтоб купить остров за несколько миллионов долларов???? Есть варианты? Пошлость не предлагать 😬 Фото - @oleg.avilov #регинапутешественница #орелирешка #регинатодоренко
#фанвстреча СЕГОДНЯ!!! ФАН-встреча!!! Ребята, наконец-то мы с вами можем утроить фан-встречу, о которой вы так давно просите! Она состоится уже 22 мая в 19:00 в новом флагманском магазине Calzedonia на Арбате, 35! Там же пройдёт супер-крутое мероприятие, посвященное запуску новой коллекции купальников 😉Часть из них вы уже могли наблюдать на мне, а остальную часть сможете увидеть завтра. И не только увидеть, но и послушать от меня лайфхаки о путешествиях, и обсудить главные тренды лета вместе с редактором журнала Marie Claire и моим стилистом Алисой! Будет еще множество подарков, скидок и, конечно, летнее настроение! Жду вас всех! До встречи завтра в магазине Calzedonia на Арбате, 35 😘 #calzedonia #calzedoniarussia #italianbeachwear #marieclairerussia @calzedonia @marieclairerussia Фото - @tuponogova_volkova Style - @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina
Многие из вас задают мне вопрос о том, как я приходила в форму после рождения ребёнка. Те, кому это интересно, заходите по ссылке в сториз и читайте спец.материал на сайте @glamour_russia 😘 На фото я через 3 месяца после родов на съемках рекламной кампании @calzedonia ❤️
#turkey #weekend @spicehotelbelek Ещё немного дряблая , но уже стремящаяся к успеху 💪🏻😈мать 😆 Если бы вы знали , как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, 🙈 ещё и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой @annasedokova 😍 Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек , который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь. #регинапутешественница #регинатодоренко Купальник - @calzedonia
#ПобежалиНаРаботу Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉 А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках @calzedonia после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) #регинапутешественница #регинатодоренко #calzedonia Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.
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