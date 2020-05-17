Регина Збарская: история самой скандальной манекенщицы СССР

Регина Збарская в свое время была одной из самых ярких советских манекенщиц, в СССР ее называли "королевой подиума", а за границей – "самым красивым оружием Кремля" и "советской Софи Лорен".

Но судьба Регины была трагичной. Модель умерла в психиатрической больнице в возрасте 52 лет. OBOZREVATEL вспоминал историю советской красавицы.

Регина Збарская на обложке журнала "Мода" wikipedia.org

Красота, молодость и хорошие манеры

Регина Збарская родилась 27 сентября 1935 года в Вологде в семье офицера Николая Колесникова. Отец выбрал для нее необычное для того времени имя Регина, которое в переводе с латинского означает "царица".

После школы девушка отправилась покорять столицу. В Москве она поступила на экономический факультет ВГИКА. На самом деле Регина мечтала сниматься в кино, но попасть на актерское отделение без подготовки шансов практически не было.

В студенческие года Регина стремилась быть гостьей всех богемных вечеринок. Она умела поддержать разговор, знала два языка и обладала хорошими манерами.

После окончания вуза девушка безуспешно пыталась попасть на съемочные площадки "Мосфильма", но однажды Регину заметила художница и модельер Вера Аралова. Она пригласила ее работать в Общесоюзный Дом Моделей.

Регина Збарская Pinterest

Королева советских подиумов

В СССР профессия модели считалась не престижной, а скорее сомнительной. Моделей тогда называли сухо "демонстрантами одежды".

Но Регина Збарская гордилась собой и радовалась новой жизни, ведь благодаря подиуму она стала настоящей знаменитостью. В 1961 году она блистала в Париже на показе советских манекенщиц.

Збарская была единственной моделью, которой во время поездок за границу разрешалось отлучаться в город на прогулку без сопровождения КГБ. По существующим в СССР жестким инструкциям остальным советским манекенщицам подобные "вольности" и не снились.

Регина Збарская и Вячеслав Зайцев instagram.com/roma_ravich

Регина Збарская и Вячеслав Зайцев РИА Новости

Аборт и уход мужа

В начале 60-х году Регина вышла замуж. Ее супругом стал московский художник Феликс-Лев Збарский. Благодаря своему мужу и модельеру Вячеславу Зайцеву Регина Збарская познакомилась со множеством иностранных знаменитостей, которые приезжали в СССР.

В 1967 году Регина забеременела, но Збарский не хотел детей, к тому же у модели была запланирована длительная поездка в Монреаль. Збарская решилась на аборт, после чего пыталась подавить чувство вины антидепрессантами. В это время художник ушел от жены сначала к актрисе Марианне Вертинской, а затем к Людмиле Максаковой, которая родила ему сына.

Регина Збарская Pinterest

Это стало сильным потрясением для Регины Збарской, но она не теряла надежды восстановить семью. Однако, когда модель поняла, что Збарский уезжает из страны (в 1972 году мужчина эмигрировал в Израиль, затем в США), то вскрыла себе вены и попала в психиатрическую больницу.

После лечения Регина пыталась продолжить карьеру, но смотря на свои фото для журнала и на свежие, юные лица новых манекенщиц, постаревшая и поправившаяся Регина поняла, что ее время безвозвратно ушло.

Регина Збарская instagram.com/women_of_theworld

Политический скандал и самоубийство

В 1973 году у Регины Збарской завязался роман с молодым югославским журналистом, который использовал ее для достижения собственной славы. Вернувшись на родину, он выпустил книгу на немецком языке "Сто ночей с Региной Збарской", которая содержала откровенные эротические сцены и фото, а также информацию о якобы имевших место связях Збарской с членами ЦК и доносах на других манекенщиц.

После прогремевшего политического скандала Регина Збарская трижды пыталась покончить с собой, и с третьей попытки ей это удалось – она умерла в больнице, отравившись снотворным, в ноябре 1987 года в возрасте 52 лет.

"Регина Збарская была не просто потрясающей красавицей, но и умницей. У нее трагическая судьба. Но я ее всегда обожал. Взял в Дом моды "типовой фигурой" – манекенщицей, на которой делали примерки. Работала она и просто уборщицей. Я ее всячески поддерживал до последнего", – сказал про нее Вячеслав Зайцев в интервью журналу "Огонек".

В 2015 году компании FILM.UA и Shpil сняли 12-серийный фильм "Красная королева", снятый по мотивам биографии Регины Збарской.

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