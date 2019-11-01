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1 ноября • обновлено в 12:57
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Без Топалова? Тодоренко внезапно возвращается в Украину

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Телеведущая Регина Тодоренко, которая долгое время живет и работает в России, возвращается в Украину.

Как сообщила пресс-служба проекта, звезда станет ведущей шоу "Танцы со звездами". Правда, всего лишь на один вечер. Регина будет встречать участников на балконе после выступления. Прилетит ли в Киев вместе с Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, пока неизвестно.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Инстаграм "Танцы со звездами"

Новости
"Стыдно за тебя!" MARUV возмутила сеть выступлением на "Танцях з зірками"

Помимо Регины в одиннадцатом прямом эфире появятся любимые участники прошлых сезонов – к каждой паре присоединится звезда, которая уже участвовала в шоу. На паркет вернется Иракли Макацария, Павел Вишняков, Michelle Andrade, Игорь Ласточкин, Юрий Ткач.

Имя еще одной звезды организаторы скрывают, как и то, как именно будут формироваться пары.

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин

Инстаграм "Танцы со звездами"

Павел Вишняков

Павел Вишняков

Инстаграм "Танцы со звездами"

Юрий Ткач

Юрий Ткач

Инстаграм "Танцы со звездами"

Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Регина Тодоренко
Место
Украина
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