Без Топалова? Тодоренко внезапно возвращается в Украину

Телеведущая Регина Тодоренко, которая долгое время живет и работает в России, возвращается в Украину.
Как сообщила пресс-служба проекта, звезда станет ведущей шоу "Танцы со звездами". Правда, всего лишь на один вечер. Регина будет встречать участников на балконе после выступления. Прилетит ли в Киев вместе с Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, пока неизвестно.
Регина Тодоренко
Инстаграм "Танцы со звездами"
Помимо Регины в одиннадцатом прямом эфире появятся любимые участники прошлых сезонов – к каждой паре присоединится звезда, которая уже участвовала в шоу. На паркет вернется Иракли Макацария, Павел Вишняков, Michelle Andrade, Игорь Ласточкин, Юрий Ткач.
Имя еще одной звезды организаторы скрывают, как и то, как именно будут формироваться пары.
Игорь Ласточкин
Инстаграм "Танцы со звездами"
Павел Вишняков
Инстаграм "Танцы со звездами"
Юрий Ткач
Инстаграм "Танцы со звездами"
Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире.
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