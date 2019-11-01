Без Топалова? Тодоренко внезапно возвращается в Украину

Телеведущая Регина Тодоренко, которая долгое время живет и работает в России, возвращается в Украину.

Как сообщила пресс-служба проекта, звезда станет ведущей шоу "Танцы со звездами". Правда, всего лишь на один вечер. Регина будет встречать участников на балконе после выступления. Прилетит ли в Киев вместе с Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, пока неизвестно.

Регина Тодоренко Инстаграм "Танцы со звездами"

Помимо Регины в одиннадцатом прямом эфире появятся любимые участники прошлых сезонов – к каждой паре присоединится звезда, которая уже участвовала в шоу. На паркет вернется Иракли Макацария, Павел Вишняков, Michelle Andrade, Игорь Ласточкин, Юрий Ткач.

Имя еще одной звезды организаторы скрывают, как и то, как именно будут формироваться пары.

Игорь Ласточкин Инстаграм "Танцы со звездами"

Павел Вишняков Инстаграм "Танцы со звездами"

Юрий Ткач Инстаграм "Танцы со звездами"

Как ранее писал OBOZREVATEL, участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире.

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