Регина Тодоренко удивила сменой имиджа: в сети появилось видео

Певица и телеведущая Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. В сети поклонники оценили новый образ знаменитости.

По словам ведущей, она сама не ожидала, что может решиться на такие перемены. Соответствующие фото и видео Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

"Я тоже не ожидала. По опросу я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум – это натуральный цвет волос. Как вам Регина Петровна?" – подписала кадр звезда.

Регина Тодоренко перекрасила волосы Instagram Тодоренко

Фанаты телеведущей остались в восторге от ее нового цвета волос. Знаменитость буквально засыпали комплиментами и отметили, что ей идут изменения.

"Очень идет этот цвет!", "Это очень интересно, молодец!", "Стала ярче прежней", "Вау! Как красиво", – пишут в комментариях.

Фанаты телеведущей остались в восторге Скриншот

Поклонники засыпали Тодоренко комплиментами Скриншот

Тодоренко вызвала восторг новым цветом волос Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко заговорила о проблемах в браке с супругом Владом Топаловым.