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"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном

6.1тЧитать материал на украинском

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, опубликовал в сети забавное семейное фото.

Так, снимком он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что Влад позировал в машине, прислонив палец к своему рту (такой жест обозначает тишину). А на заднем плане красовались его спящая жена и сын.

"Едем к старине Гипносу и Морфею. Некоторые чуточку раньше доехали", — написал Топалов.

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Поклонники в комментариях под публикацией сразу же стали писать, что "Регина убьет певца за такую публикацию".

"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном

Также многие подписчики засыпали новоиспеченных родителей комплиментами.

"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Влад Топалов высказался против успехов его супруги, украинской певицы и телеведущей Регины Тодоренко, отметив, что ему не нравится то, чем она занимается.

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Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
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