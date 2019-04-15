"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, опубликовал в сети забавное семейное фото.

Так, снимком он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что Влад позировал в машине, прислонив палец к своему рту (такой жест обозначает тишину). А на заднем плане красовались его спящая жена и сын.

"Едем к старине Гипносу и Морфею. Некоторые чуточку раньше доехали", — написал Топалов.

Поклонники в комментариях под публикацией сразу же стали писать, что "Регина убьет певца за такую публикацию".

Также многие подписчики засыпали новоиспеченных родителей комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Влад Топалов высказался против успехов его супруги, украинской певицы и телеведущей Регины Тодоренко, отметив, что ему не нравится то, чем она занимается.

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