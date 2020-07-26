Умер ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером": его называли самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе

В США 25 июля в возрасте 88 лет умер Реджис Филбин, телеведущий американской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?", актер и певец.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление семьи актера. "Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам, за месяц до своего 89-летия", – говорится в заявлении родственников телеведущего.

Они поблагодарили поклонников Филбина за "невероятную поддержку в течение его 60-летней карьеры", а также попросили уединения, пока оплакивают потерю.

"Его семья и друзья благодарны за время, которое мы провели с ним – за его тепло, его легендарное чувство юмора и его исключительную способность превращать каждый день во что-то, о чем стоит говорить", – сказано в сообщении.

Реджис Филбин. Wall Street Journal

Реджис Филбин родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. На американском телевидении начал работать с 50-х.

Филбин вел развлекательные программы и телеигры, в том числе "Кто хочет стать миллионером?" с 1999 по 2002-й и в 2009 годах. Пресса часто называла его "самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".

Ведущий выиграл шесть премий "Эмми" и ряд других наград, удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде. Он был внесен в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по проведенному перед телекамерами времени.

Филбин принимал участие в съемках и озвучивании фильмов: "Такие разные близнецы" (2011), "Пиноккио" (2002), "Дадли Справедливый" (1999) и др., сериалов: "Крученый город" (1996-2002), "Сейнфелд" (1990-1998), "Эта девушка" (1966-1971) и др., персонажей в мультфильмах: "Симпсоны" (1989-2015), "Шрек 3" (2007), "Геркулес" (1998-1999) и др.

Реджис Филбин. Entertainment Weekly

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