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13 февраля • обновлено в 11:35
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"Редко жалуюсь": Брежнева высказалась о Меладзе после слухов о разводе

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Украинская певица Вера Брежнева рассказала об отношениях с известным продюсером Константином Меладзе.

Так, в интервью Cosmopolitan знаменитость призналась, что они с мужем очень много разговаривают и всегда находятся на связи.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

vokrug.tv

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Брежнева засветила большую грудь в сексуальном наряде. Фото

По словам Брежневой, рядом с Меладзе она может побыть слабой девочкой.

"Я сильная, но мне повезло, что у меня сильный мужчина. Это позволяет мне побыть с ним слабой девочкой, которая может поплакать на плече, спросить совета или попросить помощи. В то же время он восхищается моей самодостаточностью. Наши отношения сбалансированы. Мы очень много разговариваем и всегда на связи. Я могу позволить себе поделиться с близкими проблемой, но не жаловаться на все подряд. Я редко жалуюсь и не люблю от кого-то часто слышать жалобы. Если люди чем-то постоянно недовольны, они концентрируются на недостатках и не видят за ними достоинств, не получают удовольствия от жизни. Чаще им самим нравится быть в роли жертвы. Для меня же стакан все-таки наполовину полон, а не пуст", – говорит Вера.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Instagram @ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Вера Брежнева Константин Меладзе
Место
Украина
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