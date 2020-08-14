Редкие кадры: певец Роман Скорпион впервые показал свою семью

Украинский певец Роман Скорпион впервые показал свою большую семью. Ранее он не распространялся о своей личной и семейной жизни.

Роман Скорпион – парень из многодетной семьи, которому рано пришлось повзрослеть. Его отец пропал без вести, а когда Роме было всего 20 – умерла мама. Поэтому будущий артист вместо заниматься тем, о чем мечтал – петь, как старший из 6-ти детей, должен был заботиться о большой семье, сообщила пресс-служба артиста.

Роман тщательно оберегает частную и семейную жизнь от публики. Долгое время певец публично не рассказывал о своей семье и найти снимки братьев и сестер артиста на просторах сети было сложно.

Семья Романа Скорпиона Пресс-служба

"Я счастлив, что у меня такая большая семья. У моей сестры Натали один мальчик, мой крестник Владислав. У Любы трое детей: мальчик и две девочки. У брата Олега тоже трое детей: две девочки и мальчик. Иван и Юра – холостяки, как и я. Мы часто встречаемся, общаемся. А когда все собираемся вместе, то в доме становится мало места. Наша семья – это наша крепость и я их люблю", – добавил певец.

Роман Скорпион с братьями Пресс-служба

Напомним, недавно Роман Скорпион собрал стадион во Львове, где представил концертное шоу "Моя".

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