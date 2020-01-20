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20 января • обновлено в 11:32
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"Ребята, растите!" Украинская актриса жестко прошлась по юмору "Квартал 95"

2.8т
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Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о юморе студии "Квартал 95". Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти.

Кроме того, по ее словам "Квартал 95" должен изменить свой юмор. Об этом Витовская сообщила в интервью изданию "Украинская правда".

"Ребята, растите!" Украинская актриса жестко прошлась по юмору "Квартал 95"
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"Хотите, я вам правду скажу? Когда появился "Квартал-95", это еще 15 лет назад, кажется, я даже любила кое-что смотреть. Ну, прошло 15 лет. И все так же. Я, знаете, грешу - мы с мужем пересматриваем "Comedy Club" русский. И я могу сказать, что в ремесле это очень большой рост - Харламов 15 лет назад и сейчас. И девушки из "Comedy Woman". Я узнала, что они посещают актерские курсы постоянно, как в Голливуде артисты", - сказала актриса.
Ирма Витовская

Ирма Витовская

pravda.com.ua

Витовская отметила, что комикам следует менять свой юмор.

"Надо менять свой опыт такой шароварный, примитивный, надо расти. У нас и так обыватель... его надо подтягивать, эту планку вкуса. Я не против развлекательного контента, не против ни "Квартала", ни "Дизеля". Но, ребята, растите! Я уже все знаю наперед. Я уже это видела вчера, позавчера, в том году", - добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95". На инцидент гневно отреагировали десятки украинцев.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ирма Витовская
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Комментарии
2
4
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Интересно
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Цікаво, хтось ще дивиться це примітивне тупе гуано?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Очень вежливо...очень мягко ! На самом деле 95 канал -полный отстой ! Пошло,грязно ,оскорбительно и не смешно.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Она права! "Уровень ширинки" от Квартала надоел!
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