"Ребята, растите!" Украинская актриса жестко прошлась по юмору "Квартал 95"

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о юморе студии "Квартал 95". Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти.

Кроме того, по ее словам "Квартал 95" должен изменить свой юмор. Об этом Витовская сообщила в интервью изданию "Украинская правда".

"Хотите, я вам правду скажу? Когда появился "Квартал-95", это еще 15 лет назад, кажется, я даже любила кое-что смотреть. Ну, прошло 15 лет. И все так же. Я, знаете, грешу - мы с мужем пересматриваем "Comedy Club" русский. И я могу сказать, что в ремесле это очень большой рост - Харламов 15 лет назад и сейчас. И девушки из "Comedy Woman". Я узнала, что они посещают актерские курсы постоянно, как в Голливуде артисты", - сказала актриса.

Ирма Витовская pravda.com.ua

Витовская отметила, что комикам следует менять свой юмор.

"Надо менять свой опыт такой шароварный, примитивный, надо расти. У нас и так обыватель... его надо подтягивать, эту планку вкуса. Я не против развлекательного контента, не против ни "Квартала", ни "Дизеля". Но, ребята, растите! Я уже все знаю наперед. Я уже это видела вчера, позавчера, в том году", - добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95". На инцидент гневно отреагировали десятки украинцев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!