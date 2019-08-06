"Реакция была мгновенной": появились новые подробности о смерти Аллы Вербер

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Она написала в своем Telegram-канале, что родственники сообщили ей о том, как бизнес-леди провела последний год, и врачи боролись за нее жизнь.

"Алла Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей", – прокомментировала Собчак.

Алла Вербер в июле на работе instagram/verberalla

По ее словам, дочь Вербер Катя вместе с детьми сейчас возле покойной и находится в тяжелом психологическом состоянии.

"Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких, а никто и не знал. Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Барвиха Лакшери Вилладж и видела успешную и яркую женщину", – добавила Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Вербер умерла 6 августа после того, как у нее случился анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов и обширный инфаркт.

Незадолго до смерти она посетила юбилей Игоря Крутого в Турции, где выглядела вполне здоровой и счастливой.

Звезды массово оплакали бизнес-леди и сообщили, что индустрия моды будет носить траур.

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