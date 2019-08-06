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"Реакция была мгновенной": появились новые подробности о смерти Аллы Вербер

3.2т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Она написала в своем Telegram-канале, что родственники сообщили ей о том, как бизнес-леди провела последний год, и врачи боролись за нее жизнь.

"Алла Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей", – прокомментировала Собчак.

Алла Вербер в июле на работе

Алла Вербер в июле на работе

instagram/verberalla

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По ее словам, дочь Вербер Катя вместе с детьми сейчас возле покойной и находится в тяжелом психологическом состоянии.

"Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких, а никто и не знал. Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Барвиха Лакшери Вилладж и видела успешную и яркую женщину", – добавила Собчак.

"Реакция была мгновенной": появились новые подробности о смерти Аллы Вербер

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес смерть болезнь
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