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"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья

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Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки вызвала ажиотаж в сети откровенной фотографией.

Звезда показала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в белье, почти не сдерживающем пышную грудь.

"Поскольку Москва в этом году не жалует ни теплом, ни солнцем, решила провести свой отпуск в Греции, так что ждите вереницу солнечных фотографий", – подписала она.

Тина Канделаки в белье

Тина Канделаки в белье

instagram /tina_kandelaki

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В комментариях пользователи заметили, что она похожа на кадре на актрису Пенелопу Круз. Тем временем, многие были озадачены снимком, отметив, что он получился неудачным. Хотя восторженных отзывов Канделаки много получила.

"Грудь уже не та, что 10 лет назад", "Фотография опять неудачная", "Смело", "А кубики слабо показать", "Тебе не идут такие фото", "Что-то как-то развратно", – написали в комментариях.

"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
"Развратно": Канделаки чуть не выронила грудь из белья
Тина Канделаки с глубоким декольте

Тина Канделаки с глубоким декольте

instagram /tina_kandelaki

Тина Канделаки засветила грудь

Тина Канделаки засветила грудь

instagram /tina_kandelaki

Тина Канделаки в бюстье

Тина Канделаки в бюстье

instagram /tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки взбудоражила поклонников откровенной фотосессией, показав пышную грудь.

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Персона
Тина Канделаки
Теги
шоу-бизнес Красота
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